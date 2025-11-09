Sorpreso dai carabinieri con il registratore di cassa dopo il furto in un negozio: arrestato a Cascina

Scattato l'allarme da un negozio nel cuore della notte i carabinieri, sentendo la sirena, si sono precipitati sul posto trovando un uomo mentre tentava di disfarsi del registratore di cassa appena rubato. È successo a Cascina lo scorso 6 novembre quando i militari hanno arrestato in flagranza di reato un 33enne, di origine straniera, per furto aggravato.

L'intervento è scattato intorno alle 2.30, con il suono del sistema d'allarme avvertito dai carabinieri, che intanto erano impegnati in un regolare servizio perlustrativo notturno del territorio. Giunti sul posto in viale Comaschi hanno sorpreso il 33enne con il registratore di cassa asportato dal negozio, dove poco prima si era introdotto infrangendo il vetro di una porta d'ingresso.

A seguito della perquisizione personale è stato trovato anche in possesso di un coltello, dalla lunghezza complessiva di 16 cm, sequestrato. Il registratore di cassa e il suo contenuto sono stati restituiti al proprietario dell'attività commerciale. L'uomo, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza del Comando, in attesa del rito direttissimo che si è tenuto nella mattina del giorno stesso in cui è stato convalidato l’arresto e disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria quattro volte a settimana.