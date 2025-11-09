Tragedia all'Elba, sub muore dopo un'immersione

Cronaca Marciana Marina
La donna ha accusato un malore. Nonostante i tentativi di salvarla non ce l'ha fatta

Questa mattina una sub è morta in seguito a un malore dopo un'immersione in mare all'isola d'Elba. È successo poco prima delle 11, al largo della spiaggia di Sant'Andrea nel Comune di Marciana Marina dove sono intervenuti l'elisoccorso Pegaso, automedica e ambulanza. La donna, 54 anni di Forlì, si sarebbe sentita male nel corso dell'immersione con le bombole. Risalita sulla barca di appoggio, avrebbe accusato una sincope: immediatamente partita la chiamata al 112 da parte dei compagni di immersione, che avrebbero iniziato le prime manovre rianimatorie. Portata al moletto della spiaggia, in località Zanca, la donna è stata presa in carico dal medico del 118 che nonostante i tentativi di salvarla purtroppo ha dovuto constatare il decesso.

