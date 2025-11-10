A Fucecchio una cerimonia per i caduti di Nassiriya

Una cerimonia per ricordare i 28 italiani, tra militari e civili, che il 12 novembre 2003 persero la vita nella strage di Nassiriya. E' quella quella in programma a Fucecchio mercoledì 12 novembre, alle ore 10:30, quando in piazza dei Seccatoi l'amministrazione comunale si riunirà per per un momento commemorativo in ricordo dei caduti di Nassiriya e di tutte le vittime delle missioni internazionale di pace. Le associazioni e la cittadinanza sono invitate a partecipare.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

