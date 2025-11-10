Accoltellato 17enne dopo maxirissa fuori da discoteca, le indagini. Ipotesi lite tra baby gang

Cronaca
(foto di archivio)

Emergono nuovi particolari sulla violenta rissa avvenuta nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 novembre nei pressi di una discoteca fiorentina, dove un giovane di 17 anni è rimasto ferito dopo essere stato colpito con una coltellata alla schiena. Il ragazzo, ricoverato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita, anche se ha perso molto sangue.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, tutto sarebbe avvenuto fuori dal locale, e non all’interno come inizialmente ipotizzato. Alla rissa, descritta come particolarmente brutale, avrebbero preso parte una decina di giovani, alcuni dei quali non sarebbero mai nemmeno entrati in discoteca.

I carabinieri stanno indagando per chiarire la dinamica e i motivi dell’aggressione. Non si esclude che possa essersi trattato di uno scontro tra baby gang o di un regolamento di conti. A renderlo noto è La Nazione. Al momento tutte le ipotesi restano aperte. Numerosi i testimoni che hanno assistito alla scena e che sono stati ascoltati dagli investigatori, mentre sono in corso verifiche sulle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, che potrebbero essere decisive per identificare i responsabili.

L’episodio riporta alla mente la tragica vicenda di Maati Moubarak, il 17enne ucciso a coltellate il 29 dicembre scorso a Campi Bisenzio. Secondo quanto emerso dalle indagini, il ragazzo sarebbe stato inseguito da un gruppo e colpito a morte per un tragico errore di persona, al termine di una serata in discoteca. Per quella vicenda, la Procura di Firenze ha chiesto il giudizio immediato per cinque giovani accusati di concorso in omicidio volontario aggravato, con le aggravanti dei futili motivi, della crudeltà e dell’efferatezza.

Nella stessa notte, un altro episodio di violenza si è verificato a Grosseto, dove due giovani sono rimasti feriti in una lite scoppiata anche in questo caso all’esterno di un locale e conclusasi con un accoltellamento.

