Accorpamenti scolastici, incontro pubblico a Limite: "Diciamo no al dimensionamento"

"Diciamo no al dimensionamento scolastico", così si intitola l'incontro pubblico in programma questa sera, 10 novembre alle ore 20.30, al circolo Arci di Limite. L'iniziativa, aperta alla cittadinanza, si concentrerà sul "piano di dimensionamento voluto dal Governo e deliberato dalla Regione Toscana" come riporta la locandina, che "prevede l'accorpamento dell'Istituto Comprensivo di Capraia e Limite con altro istituto". L'incontro era già stato lanciato dal sindaco Alessandro Giunti, che ha espresso "forte contrarietà ai processi di accorpamento che interessano l’area dell’Empolese Valdelsa". Nella delibera della Regione sono 16 gli istituti in Toscana in diverse province, in cui è previsto l'accorpamento: 4 a Lucca, 3 a Massa Carrara, 3 a Pistoia, 2 a Grosseto, 2 a Siena e 2 a Firenze. Uno di questi è appunto il Comprensivo di Capraia e Limite, l'altro il liceo Michelangiolo di Firenze (Qui il dettaglio).

"Parliamone insieme per contrastare questo progetto". Altre informazioni sull'iniziativa nella locandina.

