Accorpamenti scuole, presidi in via Cavour a Firenze e al Circolo ARCI di Limite contro la delibera regionale

Politica e Opinioni Capraia e Limite
"Ribadiamo la posizione dei nostri gruppi consiliari, di contrarietà alle linee e alle logiche che muovono il dimensionamento scolastico, che minaccia l'autonomia di due istituti della nostra provincia.

Apprezziamo le dichiarazioni della Sindaca della Città Metropolitana e al tempo stesso ricordiamo che deve essere cancellata la Delibera della Regione Toscana che stralcia quella precedente. A gennaio il Presidente Giani aveva dichiarato di essere indisponibile rispetto alle indicazioni del Ministro Valditara. Subito dopo le elezioni regionali ha fatto marcia indietro. È un metodo sbagliato, che aggrava l'errore della scelta.

Continueremo a essere al fianco di corpo docente, personale dipendente, organizzazioni sindacali, popolazioni studentesche e famiglie, a partire dal presidio di oggi in via Cavour e dall'assemblea convocata per stasera al Circolo ARCI di Limite".

Dmitrij Palagi - Sinistra Progetto Comune
Fabrizio Bettarini - ViviAmo Capraia e Limite

