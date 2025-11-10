Aggredisce il controllore poi prova la fuga, denunciato

Castelnuovo di Garfagnana
Un 28enne di origini nigeriane residente a Castelnuovo di Garfagnana è stato denunciato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, oltre al rifiuto di fornire le proprie generalità, a seguito di un'aggressione avvenuta a bordo di un treno regionale.

L'episodio di violenza ha avuto luogo sulla tratta ferroviaria che collega Lucca a Piazza al Serchio. Il capotreno, durante il controllo dei titoli di viaggio, ha scoperto che il giovane viaggiava senza biglietto. Di fronte alla richiesta di identificazione, il 28enne ha reagito con estrema violenza, scagliandosi contro il controllore e provocandogli la frattura di un dito.

Sfruttando la fermata successiva, a Barga, il passeggero è sceso dal convoglio per fuggire. Un carabiniere a bordo è riuscito a fornire una dettagliata descrizione dell’uomo alla centrale dei militari a Castelnuovo, che attivava immediatamente le ricerche. Da Borgo a Mozzano i carabinieri sono arrivati e lo hanno bloccato.

