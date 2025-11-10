Antenne 5G a Empoli, i risultati del monitoraggio di Polab: valori cinque volte sotto la soglia massima

"Nessuno dei valori massimi registrati arriva nemmeno a un quinto del valore limite, e il dato più basso è in media quaranta volte inferiore alla soglia di legge". Questo è quanto emerge dalla campagna di monitoraggio degli impianti di telefonia mobile nel territorio empolese condotta da Polab, i cui risultati sono stati presentati oggi, 10 novembre 2025, presso il Comune di Empoli alla presenza dell’Assessora alla Transizione Ecologica, Laura Mannucci, del Presidente di Polab, Alfio Turco, e della E.Q. del Servizio Ambiente, Daniela Miccolis.

I rilevamenti, svolti il 26 settembre, hanno esaminato i livelli di emissione elettromagnetica nei luoghi più vicini agli impianti, con particolare attenzione all’esposizione umana. Sono stati monitorati 18 punti sensibili della città, tra cui aree scolastiche, lavorative, sportive e strade come via delle Chiassatelle e via Val Pusteria. Le misurazioni sono state effettuate a parità di condizioni, nello stesso giorno e nelle ore di maggiore traffico di collegamenti.

I dati confermano che le emissioni sono ampiamente al di sotto del limite di legge, fissato a 15 V/m per permanenze superiori alle 4 ore, limite innalzato dalla legge 124/2023 e contestato dal Comune di Empoli nella deliberazione di Consiglio comunale n. 69/2024. Nessuno dei valori massimi rilevati supera 1/5 del valore limite, mentre il dato più basso risulta circa 40 volte inferiore alla soglia di legge.

Foto di gonews.it Foto di gonews.it Foto di gonews.it Foto di gonews.it Foto di gonews.it Foto di gonews.it Foto di gonews.it

"Un anno fa, con il programma ‘Antenna Trasparente’, abbiamo voluto garantire che le informazioni arrivassero in maniera chiara ai cittadini -, ha dichiarato Mannucci -. Sul sito del Comune è presente una sezione dedicata dove sono riportate le istanze delle compagnie telefoniche. Grazie ai convegni e alla collaborazione con Polab, il Comune ha assicurato una corretta copertura della linea mobile con il minor impatto possibile. È proprio grazie al Piano Antenne che i cittadini sono tutelati dalle onde elettromagnetiche".

Il presidente di Polab, Alfio Turco, ha spiegato che il piano ha l’obiettivo di prevenire installazioni disordinate degli impianti 5G, programmando le localizzazioni in modo da minimizzare il rischio di esposizione per la popolazione. "Il posizionamento di ogni antenna segue la convoluzione dei segnali di altre antenne. Spostare un’antenna non è sufficiente: dobbiamo tutelare tutti. Il pericolo maggiore resta infatti l’uso sconsiderato dei dispositivi elettromagnetici domestici, che non danno percezione del rischio: più i telefoni sono lontani dalle antenne, maggiori sono le radiazioni che emettono. Non serve a nulla mettere un’antenna a 500 metri da una scuola se poi i ragazzi passano ore attaccati al telefono".

L’amministrazione comunale sta valutando la possibilità di attivare un servizio, gestito da Polab, per consentire ai cittadini di richiedere il monitoraggio del campo elettromagnetico direttamente all’interno delle abitazioni. Le richieste saranno gestite secondo criteri di priorità da definire.

"Vivere a Empoli è sicuro anche sotto il profilo dell’incidenza dei campi elettromagnetici -, ha aggiunto Mannucci -. I monitoraggi verranno ripetuti ogni sei mesi e stiamo valutando analisi più approfondite anche all’interno di domicili e luoghi sensibili. Il Piano Antenne serve proprio a mitigare l’impatto elettromagnetico, con una programmazione accurata e controlli a posteriori per certificare i risultati".

"Pur nelle contraddizioni confermate dall’ultimo aggiornamento della Legge Regionale, il Comune di Empoli ha posto le basi per una gestione virtuosa delle reti di telecomunicazioni - ha commentato Turco -. Attraverso analisi tecniche preventive e successive campagne di misure senza preavviso, abbiamo potuto confermare sul campo le previsioni di tutela della popolazione. A Empoli emerge un quadro di insieme di assoluto valore: risposte concrete alle esigenze di connettività della cittadinanza e massima cautela nella protezione dai campi elettromagnetici, dando tranquillità a cittadini e comitati ambientalisti".

Niccolò Banchi

Notizie correlate