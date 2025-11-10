Ancora atti vandalici sui bus di AT: danneggiato un sedile sulla linea Pontedera-Fucecchio

at- autolinee toscane si vede costretta a denunciare nuovamente un nuovo atto di vandalismo a danno di un proprio bus in Provincia di Pisa. Questa volta il vandalismo è avvenuto sabato sera, attorno alle 17:30, sul bus della Linea extraurbana 250 da Pontedera a Fucecchio. Come segnalato dall’autista del mezzo, il poggiatesta di un sedile è stato completamente distrutto (si veda foto) da alcuni giovani saliti a Castelfranco e successivamente scesi alle fermate di Santa Croce e di Fucecchio.

Dato che il danno è stato compiuto sabato sera (con l’officina di Pontedera chiusa) lo schienale del sedile e il poggiatesta sono stati riparati con materiale d’emergenza (at se ne scusa con i clienti) così da non far mancare il bus per i servizi che si sarebbero svolti stamani lunedì 10 novembre 2025.

at-autolinee toscane ricorda che a bordo dei propri bus è in funzione sempre un sistema di videosorveglianza che registra le immagini a bordo del mezzo e nelle sue immediate vicinanze esterne. Tali immagini sono a disposizione delle autorità competenti che ne fanno richiesta.

at-autolinee toscane ha già dato mandato al proprio ufficio legale di valutare la possibilità di intraprendere azioni legali sia in sede civile che in sede penale nei confronti di coloro che fossero individuati come responsabili del danno al proprio bus.

at-autolinee toscane coglie l’occasione per confermare la propria disponibilità a partecipare ad azioni che le istituzioni e le scuole ritengano utili sia a far conoscere ai giovani i rischi penali e civili di comportamenti tenuti in violazione della normativa, sia a far comprendere l’importanza di tenere un comportamento civico e rispettoso delle persone e dei mezzi che svolgono un servizio per le nostre comunità.

Fonte: AT - Ufficio stampa