Brogi & Collitorti ancora sul tetto del mondo: la concessionaria vince l'ottavo Nissan Global Award

Brogi & Collitorti ancora sul tetto del mondo: la concessionaria, che conta sette sedi in Toscana, si è aggiudicata il suo ottavo Nissan Global Award. Un risultato festeggiato nella sede in via di Bronciana a Empoli, alla presenza di collaboratori, vertici dell’azienda e del presidente e amministratore delegato Nissan Italia Marco Toro, che lo classifica "come uno dei migliori concessionari Nissan nel mondo per l’ottava volta. Ormai è nella top 15 dei concessionari più premiati a livello mondiale avendo raggiunto un livello straordinario di risultati nelle vendite, nel post vendita e nella soddisfazione dei clienti".

Così il presidente Toro che, oltre a celebrare il nuovo traguardo ha lanciato la sfida per il prossimo da raggiungere. E, come da tradizione, a sancire i nuovi obiettivi è stata la cerimonia del Daruma: l’amministratore delegato Nissan Italia insieme a una rappresentanza Brogi & Collitorti con la responsabile marketing Olimpia Brogi, il legale rappresentante Piero Brogi, l'amministratore delegato Enzo Brogi e il brand manager Nissan Luca Lazzerini, hanno colorato il secondo occhio di una bambola giapponese, terra d’origine di Nissan. Un gesto simbolico che segna il raggiungimento di un obiettivo, in questo caso il nuovo premio, fissato in precedenza dalla colorazione di un solo occhio. Ma le sfide non finiscono qui: a un nuovo Daruma è stato annerito il primo occhio, aprendo al prossimo percorso per la concessionaria ovvero vincere il nono Nissan Global Award: "È un premio ancora più complicato da raggiungere in un territorio con 6 sedi dirette, con la necessità di far correre tutti e sei questi cavalli al massimo della velocità. Ce l’abbiamo fatta per l’ottava volta, la terza negli ultimi cinque anni grazie a un lavoro straordinario che tutti i lavoratori hanno portato a termine in tutto il territorio. Quindi il premio è assolutamente meritato, come assolutamente meritata la sfida a rivincere il prossimo premio, suggellata con la cerimonia del Daruma".

Olimpia Brogi Responsabile Marketing Brogi & Collitorti, Piero Brogi Legale Rappresentante Brogi & Collitorti, Marco Toro Presidente e Amministratore delegato Nissan Italia, Enzo Brogi Amministratore Delegato Brogi & Collitorti, Giulia Coppolaro Responsabile Amministrativo Brogi & Collitorti e Luca Lazzerini Brand Manager Nissan Brogi & Collitorti (foto gonews.it)

"Vogliamo ora riuscire a completare un altro anno di soddisfazioni" dice guardando al futuro Luca Lazzerini, Brand Manager Brogi & Collitorti. Il premio "è il coronamento di un altro anno dove tutti i settori della nostra azienda hanno fatto il loro massimo. Un riconoscimento che per noi è importantissimo, è la nostra soddisfazione". E non mancano i ringraziamenti, "alla casa madre, sono i primi a darci questa opportunità, alla nostra proprietà ovviamente ma soprattutto a tutte le persone che lavorano nella Brogi & Collitorti, in tutti i settori, indipendentemente da quello che fanno. Perché ciò che vince è la squadra, non è il singolo o il fuori classe. Tutti devono darsi una mano per portare avanti questa attività, soprattutto in questo momento difficile, fatto di tante sfide, player in aumento nel mercato e noi dobbiamo continuare ad essere in vetta".

In arrivo Qashqai e-Power terza generazione

Un premio che, continua Toro, "arriva in un momento molto importante: è il mese in cui Nissan sta lanciando la terza generazione di e-Power, l’elettrico senza spina, una vettura unica nel mercato con un motore elettrico che è l’unico che muove le ruote e un motore termico che è la colonnina a bordo. Quindi riceve benzina, la converte in corrente che va al motore e muove l’auto. Un sistema unico che permette oggi al consumatore finale di avere un risparmio in consumi straordinario, oltre 22 km/l, oltre 1200 km con un pieno, minori emissioni, garanzia di cinque anni sull’impianto del motore, fino a dieci anni sulla vettura. Un fiore all’occhiello che si accompagna alla straordinarietà del concessionario".

Il Qashqai e-Power 3.0 sarà già da questo weekend, 15 e 16 novembre, nelle concessionarie, aggiunge Lazzerini: "Venite a trovarci in tutte le nostre concessionarie. Lanceremo il Qashqai e-Power terza generazione, un prodotto unico. Venite a provarlo".