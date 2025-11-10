Castelfranco, Orentano e Villa Campanile hanno celebrato le forze armate

Attualità Castelfranco di Sotto
Castelfranco di Sotto, Orentano e Villa Campanile, nella giornata di domenica scorsa hanno celebrato il 4 novembre, commemorando le Forze armate, i loro caduti e l'Unità nazionale, tre cerimonie solenni, accompagnate dalla celebrazione di messe in suffragio dei caduti. L'amministrazione comunale di Fabio Mini era presente in ogni celebrazioni con consiglieri comunali ed esponenti dell'esecutivo. A Castelfranco con il sindaco, a Orentano con l'assessore Nicola Sgueo a Villa Campanile con l'assessore Davide Bartoli. A Castelfranco inoltre erano presente l'Associazione nazionale Carabinieri, il gruppo sbandieratori Palio dei Barchini e la Pubblica assistenza. A Villa Campanile e Orentano c'erano invece gli Scout. “Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti e le associazioni presenti” ha detto il sindaco Fabio Mini. “ Come ogni anno, - poi spiegato il primo cittadino - abbiamo commemorato il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate. Così onoriamo il sacrificio di chi, con coraggio e dedizione, ha difeso la libertà e l’unità della nostra Patria. Il loro esempio vive nei valori che ancora oggi ispirano le donne e gli uomini in uniforme, al servizio della Nazione. Onore a chi ha servito e a chi continua a servire l’Italia con valore, impegno e spirito di sacrificio”.

Fonte: Ufficio stampa

