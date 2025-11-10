Fucecchio, fuoriuscita di sostanze irritanti in una conceria inattiva: intervento dei Vigili del Fuoco

Cronaca
Le analisi del nucleo NBCR hanno rilevato la fuoriuscita di acido solfidrico e monossido di carbonio. L’area è stata delimitata in attesa della bonifica

Allarme a Fucecchio oggi pomeriggio, quando i Vigili del Fuoco del distaccamento di Empoli sono intervenuti intorno alle 15 in Viale Cristoforo Colombo, a seguito della fuoriuscita di sostanze irritanti dai canali del piazzale di una conceria non più in attività.

Sul posto è stata inviata una squadra che, dopo un primo sopralluogo, ha richiesto il supporto del nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico). Le analisi strumentali dell’aria e i campionamenti effettuati nelle caditoie hanno evidenziato la presenza di acido solfidrico, sostanza che a contatto con l’umidità dell’aria può generare ulteriori composti pericolosi, come monossido di carbonio.

I Vigili del Fuoco hanno immediatamente delimitato e interdetto l’area, in attesa della bonifica dei canali di raccolta del piazzale, che sarà effettuata domani da personale specializzato in collaborazione con ARPAT.

Non si registrano persone coinvolte o ferite.

