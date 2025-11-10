Fucecchio piange Vasco Bonamici, commercialista e cavaliere del lavoro

Cronaca Fucecchio
Condividi su:
Leggi su mobile

Sabato 8 novembre ci ha lasciati Vasco Bonamici, noto commercialista di Fucecchio, fondatore dello Studio Bonamici. Per 65 anni si è dedicato con serietà e passione alla sua professione, diventando una figura di spicco e di riferimento per le imprese del territorio.

Ha ricevuto le onorificenze di Cavaliere del Lavoro e di Commendatore. Ha partecipato attivamente a varie associazioni di volontariato a servizio della comunità.

Notizie correlate

Fucecchio
Cronaca
4 Novembre 2025

Lite al Cas di Massarella. Interviene FdI Fucecchio: "Preoccupati per ordine pubblico sul territorio"

Lite nel cuore della notte tra sabato e domenica scorsa al centro di accoglienza straordinaria per richiedenti asilo di Massarella, a Fucecchio. Un tafferuglio nato per futili motivi tra due [...]

Empolese Valdelsa
Cronaca
1 Novembre 2025

Maltempo, allerta per piogge nell'Empolese e nell'area del Bisenzio

La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze ha diramato un’allerta meteo con codice giallo per la giornata di domenica 2 novembre, riguardante il rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo [...]

Fucecchio
Cronaca
30 Ottobre 2025

Incidente tra due auto a Fucecchio, tre feriti

Incidente ieri sera a Fucecchio, in via Umberto Giordano. Due auto si sono scontrate intorno alle ore 22, per motivi ancora da accertare. Nell'incidente sono rimaste ferite una 17enne e [...]



Tutte le notizie di Fucecchio

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina