Fucecchio piange Vasco Bonamici, commercialista e cavaliere del lavoro

Sabato 8 novembre ci ha lasciati Vasco Bonamici, noto commercialista di Fucecchio, fondatore dello Studio Bonamici. Per 65 anni si è dedicato con serietà e passione alla sua professione, diventando una figura di spicco e di riferimento per le imprese del territorio.
Ha ricevuto le onorificenze di Cavaliere del Lavoro e di Commendatore. Ha partecipato attivamente a varie associazioni di volontariato a servizio della comunità.
