Conferme come Monni, novità come la giovane Diop: ecco la nuova giunta Giani

Eugenio Giani ha deciso. Sono stati resi noti i nomi di uomini e donne che andranno a comporre la giunta della Regione Toscana nel quinquennio 2025-2030. A circa un mese dalle elezioni, il presidente Giani ha ufficializzato la sua squadra, con cinque nomi nuovi rispetto all'ultima legislatura e tre conferme.

Mia Diop viene dal consiglio comunale di Livorno e sarà vice presidente a soli ventitré anni. Oltre a lei tra le novità lo scrittore e saggista Filippo Boni (PD), fino a qualche giorno fa vice sindaco a Cavriglia. Poi troviamo anche Cristina Manetti (Casa riformista), David Barontini (M5S), Alberto Lenzi (Avs).

Monia Monni viene confermata come assessora assieme a altri tre nomi che si sono visti nel cosiddetto 'Giani I'. Alessandra Nardini è un'altra che ripeterà l'esperienza in giunta, così come Leonardo Marras (PD).

Come presidente del consiglio regionale è stata nominata Stefania Saccardi, candidata con Casa riformista e in quota Italia viva. Era la vice nella prima giunta regionale guidata da Giani: ha ricevuto l’ok del consiglio regionale con 39 voti, prende il posto che è stato di Antonio Mazzeo. I due vice presidenti saranno proprio Mazzeo e Diego Petrucci, i due segretari questori Irene Galletti e Jacopo Maria Ferri, i segretari Massimiliano Ghimenti e Vittorio Fantozzi.

Le dichiarazioni

Stefania Saccardi, Presidente Consiglio Regionale: "Cercherò di svolgere questo incarico con responsabilità"

"Devo dire che in questo Consiglio registro la presenza di dieci donne – ha detto Saccardi -, mentre nella precedente legislatura erano quattordici; questo è un tema sul quale la politica dovrà interrogarsi, per il ruolo che le donne hanno nella società e nella politica". E ha proseguito: "Cercherò di svolgere questo incarico con responsabilità, rispetto e imparzialità, perché noi rappresentiamo la comunità toscana. Dobbiamo dimostrare a chi non è andato a votare, e questo è un altro tema da affrontare, che la politica è una cosa importante e che sentiamo tutta la responsabilità del bene della nostra comunità". "Siamo stati eletti in una lista o in un partito, ma siamo anche rappresentati di un’istituzione - ha aggiunto -. Dobbiamo batterci per le nostre idee, ma dobbiamo anche sforzarci di trovare un terreno comune in cui maggioranza e minoranza possono dialogare, confrontarsi e riconoscere le cose positive che l'altro esprime. È la grande lezione sulla democrazia che ho imparato formandomi sulle parole di De Gasperi e Aldo Moro". E ha concluso: "C’è il diritto della maggioranza a governare e della minoranza a controllare. Lavoreremo insieme per una Toscana capace di affrontare le sfide del futuro e affinché tutte le voci del Consiglio possano lavorare per il bene comune".

Irene Galletti (M5S), Segretaria Questore: "Riconoscimento del lavoro serio e coerente portato avanti in questi anni"

"Un traguardo che considero il riconoscimento del lavoro serio e coerente portato avanti in questi anni. Essere eletta Segretaria Questore è per me un onore e una responsabilità che affronterò con l’impegno di sempre, portando avanti il rinnovamento che intendiamo realizzare in questa legislatura, nel segno della trasparenza e della partecipazione dei cittadini. Grazie al prezioso contributo di Luca Rossi Romanelli – prosegue Galletti – continueremo a lavorare sui temi che da sempre ci ambiente e la valorizzazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali, la sicurezza sul lavoro e una sanità più territoriale e partecipata".

Massimo Manetti, Presidente Camera di Commercio di Firenze: "Buon lavoro alla nuova giunta Giani e alla presidente Saccardi

"Mi congratulo con la neo presidente del consiglio regionale della Toscana Stefania Saccardi, con gli assessori della nuova giunta e con il presidente Eugenio Giani, chiamato a guidare una squadra che, sono certo, sarà competente, coesa e capace di governo proattivo – ha detto il presidente della Camera di commercio di Firenze Massimo Manetti all’atto dell'elezione della nuova presidente del consiglio e della nomina della giunta della Regione Toscana -. Stefania Saccardi ha già mostrato il suo grande valore da assessora, un valore che le è riconosciuto dal voto pressoché unanime del consiglio di oggi, e sono sicuro che farà benissimo anche nel nuovo ruolo. Auguro alla giunta di Eugenio Giani buon lavoro e confido in un suo impegno fattivo per il mondo dell’economia, che vive un periodo difficile aggravato dall’inasprimento dei dazi Usa e dalla crisi geopolitica. Spero in misure concrete che sappiano dare spinta alla crescita del tessuto imprenditoriale e ad alleviarne spese diventate insostenibile, in particolare i costi energetici, confidando che si possa far leva sulla risorsa geotermica, capace da sola di garantire una quota assai rilevante del fabbisogno regionale. A nome della Camera di commercio rinnovo alla Regione Toscana l’offerta di collaborazione che in questi anni, sotto la guida del presidente Giani, si è proficuamente sviluppata in tanti campi: dalla formazione alla promozione della qualità agroalimentare, dagli agli aiuti alle aziende danneggiate dagli eventi atmosferici a tanti altri campi".

