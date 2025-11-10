Un gruppo di docenti del Pontormo: "Dirigente ha sempre condiviso le azioni per sollecitare gli interventi nei plessi"

Riceviamo e pubblichiamo una comunicazione, da parte di un gruppo di docenti dell'Istituto Pontormo di Empoli, che risponde ad alcune affermazioni contenute nell'articolo sul plesso di via Rosselli durante l'occupazione, in particolare riferite alle segnalazioni sui problemi alla struttura.

"A seguito delle affermazioni uscite sull’articolo di gonews, i docenti firmatari intendono prendere tutte le possibili distanze da chi ha messo in dubbio l’operato del Dirigente Scolastico dell’Istituto "Il Pontormo" in merito alle segnalazioni ufficiali inviate alla Città Metropolitana, riguardanti problemi degli edifici dei tre plessi scolastici.

Il Dirigente ha sempre condiviso, con i membri del Consiglio di Istituto e del Collegio dei Docenti, tutte le azioni intraprese per richiedere e sollecitare gli interventi necessari alla risoluzione delle criticità.

I docenti firmatari: Elena Parenti, Alessio Innocenti, Stefania Bandini, Sandra Troilo, Michela Talese, Cosima Piccinni, Bianca Maria Mancini, Serena Acomanni, Maria Rosaria Fumarola, Eduardo Sangiovanni, Chiara Fontanelli, Anna Garreffa, Iolanda Guida, Simona Lucchesi, Giorgia Rosi, Maria Cristina Bagnoli, Silvio Cenci, Elisabetta Tringali, Irene Puccioni, Simone Caverni, Paolo Cursano, Luciana Passaglia, Patrizia Marzuoli, Mary Malucchi, Valeria Guerrini, Roberta Gracci, Simona Leporatti, Elisa Dei, Ilaria Cespugli, Sauro Giampaia, Maria Maddalena Di Somma, Ilaria Vannacci, Laura Nacarlo".

Notizie correlate