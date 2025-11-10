Incendio nella notte al Campo Sportivo di Santa Maria a Monte: danni all’associazione e a strutture comunali

Nella notte tra ieri e oggi un grave episodio ha coinvolto il campo sportivo di Santa Maria a Monte, dove un incendio ha interessato due mezzi dell’associazione ASD VIRTUS SANTA MARIA A MONTE che opera nell’area. Il personale dei Vigili del Fuoco è intervenuto tempestivamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona, attualmente sottoposta a sequestro per le verifiche e gli accertamenti di competenza dell’autorità giudiziaria.

Il Sindaco, Manuela Del Grande, si è recata in mattinata, sul posto, con gli Assessori Nieri e Falorni, per verificare la situazione e per portare la vicinanza dell’Amministrazione ai volontari dell’associazione, che si sono trovati privati dei mezzi con cui svolgono la loro attività quotidiana di servizio alla comunità.

L’incendio ha comportato anche danni all’immobile comunale adiacente, sede dell’associazione musicale “La Montesina”. Le fiamme hanno interessato diversi elementi esterni della struttura di proprietà del Comune: una porta antincendio, una finestra, una pompa di calore, una lampada e parti del manto stradale. Saranno valutati con precisione nelle prossime ore dagli uffici tecnici comunali per predisporre gli interventi necessari.

Il Comune di Santa Maria a Monte esprime ferma condanna per quanto accaduto e manifesta piena solidarietà all’associazione ASD VIRTUS SANTA MARIA A MONTE direttamente coinvolta, come anche all’associazione musicale “La Montesina”, che ha subito ripercussioni indirette nello svolgimento delle proprie attività. Episodi di questo tipo colpiscono duramente realtà che operano con impegno, passione e senso di comunità.

L’Amministrazione comunale assicura la massima collaborazione con le autorità competenti affinché venga fatta piena luce sull’accaduto e vengano individuati quanto prima i responsabili. Si auspica, inoltre, un rafforzamento delle azioni di controllo e prevenzione sul territorio, affinché simili atti non trovino più spazio nella nostra comunità.

Il Comune resta vicino alla cittadinanza e a tutte le persone direttamente danneggiate da questo grave episodio, confermando l’impegno nel garantire sicurezza, tutela e sostegno alle realtà associative che rappresentano un patrimonio fondamentale del nostro paese.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio stampa

Notizie correlate