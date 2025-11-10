Interruzione idrica programmata nel comune di Crespina Lorenzana

Attualità Crespina Lorenzana
Condividi su:
Leggi su mobile

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica a Cenaia nel comune di Crespina Lorenzana, giovedì 13 novembre, dalle ore 8.30 alle 13, verrà sospesa l’erogazione idrica nelle vie Allende, Brodolini, don Minzoni, La Tana, La Marca, Le Lame, Livornese, Lustignano, Mascagni, Matteotti, Moro, Nenni, Pastore, Puccini, Rossa, Togliatti, Verdi, Vittorio Veneto, Zavagno, e in piazza Di Vittorio.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

Per limitare i disagi, verrà messo a disposizione della popolazione un servizio di rifornimento mediante autobotte in piazza Di Vittorio.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a venerdì 14 novembre, con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa

Notizie correlate

Firenze
Attualità
30 Ottobre 2025

Forte maltempo in Toscana: allagamenti a Pisa e Livorno. Sorvegliati in fiumi nel Pistoiese

Un intenso sistema temporalesco è attivo in queste ore sulle province di Livorno e Pisa, in estensione al resto del territorio, con allagamenti diffusi in entrambi i territori. Colpita anche [...]

Crespina Lorenzana
Attualità
10 Settembre 2025

Torna la Fiera di Cenaia a tema Cosplay: "Momento centrale per la comunità"

Domenica 21 settembre, le vie e le piazze del centro di Cenaia ospiteranno una nuova edizione della storica Fiera di Cenaia, che quest’anno si presenta in una veste rinnovata e [...]

Pisa
Attualità
6 Settembre 2025

Danilo D'Aco è il nuovo Segretario Generale della Provincia di Pisa

Lunedì scorso 1 settembre si è insediato presso la Provincia di Pisa il nuovo Segretario Generale dottor Danilo D'Aco, che ha assunto il ruolo in convenzione con il Comune di [...]



Tutte le notizie di Crespina Lorenzana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina