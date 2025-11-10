Interruzione idrica programmata nel comune di Crespina Lorenzana

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica a Cenaia nel comune di Crespina Lorenzana, giovedì 13 novembre, dalle ore 8.30 alle 13, verrà sospesa l’erogazione idrica nelle vie Allende, Brodolini, don Minzoni, La Tana, La Marca, Le Lame, Livornese, Lustignano, Mascagni, Matteotti, Moro, Nenni, Pastore, Puccini, Rossa, Togliatti, Verdi, Vittorio Veneto, Zavagno, e in piazza Di Vittorio.
Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.
Per limitare i disagi, verrà messo a disposizione della popolazione un servizio di rifornimento mediante autobotte in piazza Di Vittorio.
In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a venerdì 14 novembre, con le stesse modalità.
Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa
Notizie correlate
Tutte le notizie di Crespina Lorenzana
<< Indietro