"La chimica nell'arte", nella Giornata della Scienza l'incontro in biblioteca a Cerreto Guidi

Cultura Cerreto Guidi
In occasione della Giornata Internazionale della Scienza, venerdì 14 novembre 2025 alle ore 21,00, presso la Biblioteca Comunale “Emma Perodi” di Cerreto Guidi, si terrà l'iniziativa “La Chimica nell’Arte”.

L’evento sarà presentato dalla Prof.ssa Maria Stella Posarelli, con introduzione della Sindaca Simona Rossetti e il coordinamento della Prof.ssa Daniela Mancini.

L’ingresso è gratuito.

In questo incontro verrà trattato il rapporto tra chimica ed arte, con particolare riferimento alla creazione dei colori nella storia, all’origine e curiosità di alcuni colori, analizzando le tecniche chimiche analitiche per lo studio dei materiali coloranti e le alterazioni chimiche nell’arte pittorica.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

