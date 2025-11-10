Lavoratrici straniere a nero in alloggi irregolari, chiuso Nigh Club a Ponsacco

La Guardia di Finanza di Pisa ha eseguito il sequestro di un noto locale notturno di Ponsacco, disposto dal Gip del Tribunale di Pisa su richiesta della Procura, dopo una serie di accertamenti che hanno rivelato gravi irregolarità.

Durante i controlli, i finanzieri della Compagnia di San Miniato avevano scoperto 12 lavoratrici straniere irregolari, impiegate senza permesso di soggiorno e prive di contratto. Nonostante i provvedimenti iniziali e il deferimento all’autorità giudiziaria, i gestori del locale avevano continuato l’attività in violazione delle norme, aggravando la propria posizione.

Le indagini hanno inoltre accertato che le lavoratrici, provenienti da Brasile, Ucraina e Venezuela e di età compresa tra i 25 e i 36 anni, vivevano in locali non abitativi messi a disposizione dai gestori e operavano in condizioni di sfruttamento. Trovati anche addetti alla sicurezza senza autorizzazioni, in possesso di mazze ferrate e coltelli da disosso.

L’operazione, scattata all’alba, si è conclusa con l’apposizione dei sigilli al night club e alle pertinenze, per impedire la prosecuzione delle attività illecite. I due gestori, italiani, originari di Livorno e residenti in provincia di Pisa, sono indagati per violazioni al Testo unico sull’immigrazione e sfruttamento di manodopera straniera.