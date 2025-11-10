Lavori su un immobile a Santa Croce che accoglierà gli anziani: "Risposta concreta"

Attualità Santa Croce sull'Arno
Piazzetta Santa Cristiana, Santa Croce sull'Arno

Riqualificazione con fondi Pnrr al via in Piazzetta Santa Cristiana, vicesindaco Boldrini: "Supporto essenziale alla parte più debole della nostra cittadinanza"

Al via i lavori di riqualificazione di un immobile in Piazzetta Santa Cristiana a Santa Croce sull'Arno, destinato all'accoglienza di anziani non autosufficienti. A comunicarlo è il vicesindaco e assessore alle politiche abitative Sonia Boldrini, che riferisce dell'avanzamento del progetto in collaborazione con la Società della Salute. "L'intervento, finanziato nell'ambito del Pnrr, trasformerà la struttura in tre moderni appartamenti" dedicati appunto agli anziani non autosufficienti, "promuovendo un modello di vita autonoma e assistita" prosegue la nota.

"Questo progetto non è solo un intervento edilizio, ma una risposta concreta e necessaria alla crescente fragilità sociale". Inoltre la ristrutturazione completa "è un'azione necessaria per risanare e riqualificare l'edificio, che versava in condizioni di degrado ed era inutilizzato, trasformandolo in una risorsa vitale per la comunità". Per il vicesindaco "gli anziani sono la nostra storia e i nostri affetti, un bene da preservare con cura. Questo progetto è la nostra risposta a un grido di aiuto che si fa purtroppo sempre più costante, offrendo un supporto essenziale alla parte più debole della nostra cittadinanza. L'investimento mira a garantire loro dignità, assistenza e un ambiente sicuro e tecnologicamente avanzato".

L'immobile, come spiegato, pur rimanendo di proprietà comunale verrà concesso in disponibilità alla SDS per la gestione operativa di questo servizio. Il progetto è sostenuto da un contributo complessivo di 398.169,00 euro, destinato sia ai lavori strutturali sia all'allestimento e alle dotazioni assistenziali. Secondo le previsioni i lavori saranno ultimati il 30 giugno 2026.

La Società della Salute, viene aggiunto nella nota, si occuperà di individuare un soggetto gestore e di definire i beneficiari in collaborazione con il Servizio Sociale Territoriale. Il Programma di Supporto a Domicilio previsto include assistenza per le autonomie personali e domestiche, mediazione relazionale per favorire la convivenza e l'integrazione comunitaria, attività di socializzazione, incluse quelle digitali tramite dispositivi smart.

