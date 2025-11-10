Dramma sul lavoro nel Livornese: muore operaio 64enne

Un uomo di 64 anni, Salvatore Parlato, è morto sul lavoro a Piombino. I fatti sono avvenuti il 31 ottobre ma sono stati resi noti solo il 9 novembre dai sindacati. Il tutto è avvenuto a causa dello scoppio di una gomma.

Le segreterie provinciali di Fim, Fiom e Uilm della provincia di Livorno "esprimono il più profondo cordoglio e la massima vicinanza alla famiglia del lavoratore deceduto" e proclamano per domani - 11 novembre - uno sciopero provinciale di un'ora. Di seguito la nota.

"Morire di lavoro è inaccettabile. Ogni morte sul lavoro rappresenta una sconfitta per la società intera. La sicurezza deve essere una priorità assoluta e non può mai essere sacrificata in nome della produttività o del profitto. Per queste ragioni, Fim, Fiom e Uilm della provincia di Livorno proclamano uno sciopero provinciale di un’ora per martedì 11 novembre ( l’ultima ora di ogni turno di lavoro) in tutti i luoghi di lavoro della provincia. In occasione dello sciopero, verrà promossa una raccolta fondi volontaria a sostegno della famiglia del lavoratore, come gesto di solidarietà e partecipazione al dolore di chi è stato colpito da questa tragedia. Le organizzazioni sindacali chiedono che siano accertate rapidamente tutte le responsabilità e che vengano adottate misure immediate e strutturali per la sicurezza nei luoghi di lavoro, a partire da un rafforzamento dei controlli, della formazione e della prevenzione. Non si può continuare ad assistere a tragedie che colpiscono chi lavora per vivere. Nei prossimi giorni, Fim, Fiom e Uilm, (chiedendo sostegno alle confederazioni sindacali) daranno vita a un’ iniziativa a Piombino, per rimettere la sicurezza al centro, pretendendo azioni concrete affinché tragedie del genere non possano più avvenire".

 

