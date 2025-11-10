'Pasolini, un pensiero incarnato': la presentazione a Empoli

Mercoledì 12 novembre alle 18.30 alla Libri & Persone* Empoli in via del Giglio, 53Carla Benedetti e Alessandro Fiorillo presentano Pasolini, un pensiero incarnato (Solferino Libri).

Pasolini non era un filosofo. Eppure il suo pensiero, uno dei più liberi e audaci del suo tempo, continua a sollecitarci attraverso i suoi scritti e i suoi film. Con la sua visione della storia umana, così in urto con quella lineare e progressiva che ha dominato l’Occidente; con il suo pensiero incarnato, che resta ancorato alla realtà della vita, anche nelle sue contraddizioni; con il suo instancabile impulso ad allargare l’orizzonte cognitivo, dagli aspetti apparentemente marginali della vita sociale fino alle forze cosmiche che toccano ogni esistenza; con la sua forza sentimentale che si esprime anche nella disperazione, Pasolini riesce tuttora a trasmetterci un senso di intollerabilità per l’attuale corso del mondo e l’idea che un’alternativa è possibile.

Carla Benedetti saggista, già professore ordinario di Letteratura italiana contemporanea, coordina il Cantiere umanistico dell’Antropocene dell’Università di Pisa. È stata Fellow dell’Italian Academy alla Columbia University e Chair of Italian Culture alla Berkeley University. Ha fondato le riviste «Nazione Indiana» e «Il primo amore». Tra i suoi libri: L’ombra lunga dell’autore (Feltrinelli 1999, Cornell University Press 2005), Disumane lettere (Laterza 2011), La letteratura ci salverà dall’estinzione (Einaudi 2021), Pasolini contro Calvino (nuova ed. Bollati Boringhieri 2022).

Fonte: Ufficio stampa

