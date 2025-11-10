Pontedera, sequestrati 14 smartphone e fermato un conducente senza patente e in stato di ebbrezza

Fermato alla guida di un'auto risultata senza assicurazione, nel bagagliaio è stato ritrovato uno zaino contenente 14 cellulari di cui il conducente non ha saputo giustificare la provenienza. Questo uno degli interventi nei giorni scorsi della polizia locale dell'Unione Valdera, che ha denunciato l'uomo per ricettazione e in un'altra operazione ha denunciato un conducente sorpreso alla guida senza patente e in stato di ebbrezza.

È il pomeriggio di giovedì 6 novembre quando una pattuglia del comando territoriale di Pontedera, durante un servizio di controllo del territorio, ferma in via Roma l'auto risultata priva di copertura assicurativa. Le verifiche successive hanno evidenziato che il veicolo era già sottoposto a sequestro amministrativo, a seguito di un precedente controllo avvenuto a Firenze a ottobre. Il mezzo è stato quindi immediatamente confiscato e posto nella disponibilità dell'erario. Ma durante l'ispezione del veicolo, prosegue una nota della polizia locale, gli agenti hanno rinvenuto lo zaino con gli smartphone, alcuni dei quali avvolti in carta di alluminio. A quel punto il conducente, cittadino extracomunitario residente in Valdera, che non ha saputo fornire una spiegazione è risultato da verifiche in banca dati già gravato da precedenti penali per reati contro il patrimonio, tra cui furto e ricettazione. L'uomo è stato denunciato e tutto il materiale rinvenuto tra telefoni, accessori e imballaggi originali è stato sequestrato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono in corso accertamenti per risalire ai legittimi proprietari dei dispositivi, molti dei quali risultano ancora bloccati o associati a profili personali.

L'altro intervento è avvenuto il giorno precedente, nella mattinata del 5 novembre, quando una pattuglia impegnata nei controlli di routine lungo la Tosco-Romagnola ha fermato un’autovettura condotta da un cittadino extracomunitario di 35 anni, privo di patente di guida. L’uomo è risultato recidivo, avendo già commesso analoghe violazioni negli anni precedenti. Inoltre, durante il controllo, avrebbe manifestato sintomi riconducibili all’assunzione di alcolici: sottoposto all’etilometro, ha fatto registrare valori pari a 0,81 e 0,76 g/l, oltre i limiti consentiti. Al termine degli accertamenti è scattata la denuncia per guida senza patente reiterata e la sanzione per guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell’articolo 186 del Codice della Strada.

Il dirigente della Polizia Locale dell’Unione Valdera Francesco Frutti ha commentato: "Ringrazio gli operatori per gli interventi effettuati. Proprio azioni di iniziativa come queste sono fondamentali per garantire il controllo e la sicurezza stradale. La sicurezza rimane uno degli obiettivi principali che il Corpo si impegna quotidianamente a perseguire su tutto il territorio dell’Unione Valdera".

Notizie correlate