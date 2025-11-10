Tutela dei Rider: a Firenze sarà presentata la Pdl

“Quest’estate era il caldo, ora saranno le piogge e le intemperie invernali: il lavoro dei rider va tutelato in ogni stagione. La proposta della legge Griseri Prisco è depositata da dicembre 2024, ora siamo in attesa che venga calendarizzata e discussa in Parlamento o che diventi un emendamento alla Legge di Bilancio per individuare le risorse necessarie al periodo di sperimentazione dell’ammortizzatore. Proprio per smuovere le acque abbiamo deciso di promuoverla sui vari territori, in particolare nelle strutture che hanno scelto di mettere a disposizione i propri spazi per i rider”.

Così Chiara Gribaudo, vicepresidente nazionale del Partito Democratico e prima firmataria della Proposta di Legge Griseri Prisco, che verrà presentata a Firenze. L’appuntamento è mercoledì 12 novembre alle ore 11 presso la Casa Rider della Città, in via Matteo Palmieri 11. Insieme all’onorevole ci saranno Mattia Chiosi di Nidil Cgil Firenze, Roberta Turi (segretaria nazionale Nidil Cgil), l’assessore al Lavoro di Firenze Dario Danti e alcuni lavoratori.

“Anche a fronte del grande numero di incidenti che coinvolgono i rider, e uno dei motivi principali sono gli eventi climatici estremi, abbiamo un assoluto bisogno di tutele aggiuntive per far lavorare in sicurezza queste persone. Ora inizia il periodo delle piogge e a maggior ragione ci sarà bisogno di una regolamentazione chiara per garantire la sicurezza sul lavoro” dichiara Roberta Turi, segretaria nazionale Nidil Cgil.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio stampa

