rasmus+ all’Istituto Comprensivo di Certaldo: studenti e docenti in Europa

Si è conclusa la mobilità presso il nostro Istituto Comprensivo delle partner del progetto Erasmus+ “Seeds will grow” 2024-26 provenienti da Irlanda, Grecia e Portogallo.

Sono stati giorni intensi, ricchi di emozioni, scambi professionali e preziose esperienze di crescita umana e didattica.

Le nostre scuole dell’infanzia, Bruno Ciari e Alice Sturiale, hanno dato il meglio per un’accoglienza calorosa e coinvolgente, molto apprezzata dalle insegnanti in visita. I bambini e le bambine hanno preparato canti, giochi cooperativi, laboratori con materiali naturali autunnali e attività di yoga, coinvolgendo attivamente le docenti straniere.

L’inclusione è stata ancora una volta al centro delle esperienze educative, con particolare attenzione ai progetti dell’orto e delle coltivazioni, che continueranno anche nel prossimo anno scolastico.

Un ringraziamento speciale va alla coordinatrice di progetto, Sabrina Iacoponi, che con instancabile impegno ha curato ogni dettaglio: dalla preparazione dei materiali all’organizzazione logistica, fino alla documentazione finale, accompagnando le partner con entusiasmo e professionalità dal mattino fino al dopocena.

Un ringraziamento particolare a Marta Corbucci, prezioso aiuto per Sabrina Iacoponi, alla dirigente Rosanna Graziuso e a tutte le insegnanti che, con straordinaria dedizione e spirito di squadra, hanno contribuito in modo determinante alla riuscita della mobilità.

Un grazie sentito anche all’Associazione Genitori, che ha organizzato un caloroso aperitivo di benvenuto, e all’Amministrazione Comunale, sempre attenta e disponibile. L’assessora Romina Renzi ha garantito un prezioso supporto, insieme alla Pro Loco, che ha guidato le delegazioni nella visita del nostro suggestivo borgo medievale.

Le docenti straniere sono rimaste incantate dall’accoglienza ricevuta, dalla bellezza del territorio e dai paesaggi autunnali.

Anche la scuola primaria G. Carducci ha accolto con entusiasmo le colleghe estere con un concerto di flauti, giochi in inglese, un laboratorio di coding e altre attività creative.

La mobilità si è conclusa con una piacevole visita e degustazione presso l’ azienda agricola “Il Casolare” loc. Il Pino, dove le insegnanti hanno potuto assaporare vini e prodotti locali in un clima di autentica convivialità.

Un’esperienza indimenticabile di scambio, crescita e amicizia europea, che conferma quanto la collaborazione e l’impegno condiviso siano la forza della nostra scuola.