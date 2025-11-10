Santa Croce, bando pubblico per l'assegnazione di 5 alloggi di edilizia agevolata

Attualità Santa Croce sull'Arno
Domanda case Toscana

Con determinazione n. 637 del 30 ottobre 2025 il Comune di Santa Croce sull’Arno ha emanato un bando pubblico di concorso per l’assegnazione in locazione di 5 alloggi di edilizia agevolata (di cui 3 bilocali e 2 trilocali) situati in via Martin Luther King, nonché di altri che dovessero rendersi successivamente disponibili.

Chi può presentare la domanda

I principali requisiti per presentare la domanda sono i seguenti:
- Residenza o attività lavorativa in uno dei comuni del Valdarno Inferiore: Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d’Arno, San Miniato
- Nucleo familiare composto da non più di 4 persone
- Valore dell’attestazione ISEE in corso di validità superiore a € 16.500 e inferiore o uguale a € 35.000
- Per i cittadini stranieri è richiesto il possesso della carta di soggiorno o un permesso di soggiorno di durata almeno biennale. In quest’ultimo caso deve essere dimostrato lo svolgimento di un’attività lavorativa.

Come presentare la domanda

A partire da lunedì 3 novembre fino a martedì 2 dicembre 2025 sarà possibile presentare la domanda online sul sito internet del comune di Santa Croce sull’Arno. Si accede direttamente alla procedura cliccando Qui.

Una volta effettuato l’accesso tramite identità digitale SPID/CIE/CNS sarà possibile compilare la domanda online ed allegare la documentazione necessaria.
Prima di iniziare l’inserimento dei dati, si consiglia di leggere attentamente il Bando (Qui tutte le informazioni).

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Casa del Comune tramite e-mail all’indirizzo ufficio.casa@comune.santacroce.pi.it o telefonando al numero 0571.389981 nei seguenti giorni e orari:
dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 13.30
martedì e giovedì anche ore 15.00 – 17.30

L’invio della domanda, corredata dagli allegati richiesti, dovrà avvenire entro e non oltre le ore 23:59 del 2 dicembre 2025.

