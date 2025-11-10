Si è spento Maurizio Falciani, tra gli eroi del salvataggio della Concordia: aveva 62 anni

È scomparso a 62 anni Maurizio Falciani, uno dei vigili del fuoco protagonisti del salvataggio dei due sposi coreani rimasti intrappolati nella Costa Concordia dopo il naufragio all’isola del Giglio, il 13 gennaio 2012.

Falciani, in pensione da un paio d’anni, si trovava a una battuta di caccia tra Gambassi Terme e Volterra quando ha detto ai compagni di non sentirsi bene, annunciando l’intenzione di rientrare a casa, a San Casciano Val di Pesa. Poco dopo, gli amici hanno trovato la sua auto contro un albero: per lui non c’è stato nulla da fare.

Faceva parte del team speleo-fluviale dei Vigili del Fuoco che, in quei giorni drammatici, riuscì a individuare e trarre in salvo la coppia di giovani sposi sudcoreani, ancora viva e in buone condizioni, intrappolata in una cabina rovesciata della nave. Un gesto di coraggio e professionalità che rimase impresso nella memoria collettiva.