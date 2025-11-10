Unicoop Firenze sostiene l’Associazione Tumori Toscana

Associazione Tumori Toscana e Unicoop Firenze di nuovo insieme per garantire ai malati oncologici e alle lore famiglie cure e supporto gratuiti a domicilio. Fino al 19 novembre, acquistando nei Coop.fi una confezione di broccoli da 500 g, si riceveranno 50 punti sulla carta socio. Per ogni confezione venduta la cooperativa donerà 0,50 euro all’ATT.

L’iniziativa è valida nei seguenti punti vendita:

- SESTO FIORENTINO, VIA PETROSA

- FIRENZE GAVINANA, VIA ERBOSA

- LASTRA A SIGNA, VIA S.MARIA A CASTAGNOLO

- FIRENZE PONTE A GREVE, VIUZZO DELLE CASE NUOVE

- PRATO PLEIADI, VIA DELLE PLEIADI

- PISTOIA, VIALE ADUA ANG VIA MACALLE'

- FIRENZE PIAZZA LEOPOLDO, PIAZZA PIETRO LEOPOLDO

- FIRENZE COVERCIANO, VIA S. CRISTIANI

- AGLIANA - VIA ENRICO BERLINGUER

- MONTEMURLO, VIA LIVORNO

Fonte: ATT - Ufficio Stampa