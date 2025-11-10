Use, coach Valentino: "Mai stati in partita"

Coach Luca Valentino non è certo tipo da nascondersi dietro frasi di circostanza. Il tecnico dell’Use Computer Gross, nel commentare la prima sconfitta interna stagionale contro La Spezia, non usa certo giri di parole e va dritto al punto.

“Non lasciamoci ingannare dal supplementare e dall’averla giocata punto a punto – attacca – noi non siamo mai stata in partita. Siamo stati dietro ed in ritardo su tutte le situazioni difensive ed in attacco abbiamo cercato sempre di risolverla con degli isolamenti, senza passarsi la palla. Posso trovare il lato positivo nell’averla giocata comunque fino in fondo dopo una settimana difficile ma dire che abbiamo mollato alla fine non è corretto perché non siamo mai stati in partita. Capita, ci sono delle partite che vanno anche in questo modo. Altre volte siamo stati bravi mentre stavolta non ci siamo riusciti. Abbiamo cercato di avere una reazione di orgoglio ma le disattenzioni ed i falli evitabili che hanno portato loro tante volte in lunetta hanno fatto sì che la partita restasse su quella falsariga. Ed alla fine, come conseguenza di tutto, è arrivata la sconfitta”. “Nel finale dei tempi regolamentari– prosegue – abbiamo anche giocato per vincerla ma, nel supplementare, si sono visti chiaramente i problemi accusati durante la settimana e non abbiamo avuto energie e lucidità per giocare i possessi decisivi prima di arrivare all’extra time. Abbiamo subito due sconfitte consecutive, ma dobbiamo comunque leggerle in modo diverso. Di sicuro è un campionato molto equilibrato nella fascia dove siamo noi e quindi simili partite ci sta di perderle”.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa