Use Rosa, Cioni: "Fatti passi avanti"

Passi in avanti anche piccoli. Di questo ha bisogno l’Use Rosa Scotti in questo difficile avvio di campionato ed il fatto che, nella prevedibile sconfitta sul campo di San Giovanni Valdarno, coach Alessio Cioni ne abbia visti è senza dubbio importante. “Siamo andate meglio – esordisce – a livello di atteggiamento e di spaziature in attacco si sono visti passi in avanti. Abbiamo giocato la prima metà di partita come avevamo detto. All’inizio siamo state brave a correggere alcune difese che non andavano e, non a caso, siamo state anche avanti. Il problema è arrivato dopo l’intervallo, quando abbiamo preso un passivo pesante non avendo retto nel momento di difficoltà. De Cassan ha messo due triple importanti in una fase decisiva mentre noi, pur costruendo tiri aperti, non siamo state altrettanto brave. Le nostre percentuali dal campo sono state di circa il 30% ed è un dato troppo basso, ancora di più dall’arco. Se costruisci buone situazioni senza metterla lo accusi, specie contro una squadra di quel valore”. “Detto questo – prosegue – possiamo reggere sicuramente meglio la pressione dal punto di vista mentale in fasi come quelle appena descritte. Il tutto con l’aggiunta del discorso delle percentuali visto che riusciamo a costruire buoni tiri. Serve un po’ più di tranquillità per poterle alzare”.

Intanto è arrivato oggi il rinvio della partita di sabato con Moncalieri che, oltretutto, precede una sosta. La Scotti tornerà così a giocare sabato 29 in casa con Torino. “Ora non ci voleva – taglia corto coach Cioni – è una fase nella quale stiamo migliorando e giocare sarebbe stato sicuramente importante. Piove sul bagnato, ma dovremo essere più forti anche di questo e continuare a lavorare ed a credere in quello che facciamo visti i progressi di sabato scorso”.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

