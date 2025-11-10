'Vespiste e motocicliste': presentato a Eicma il libro sulle donne con una marcia in più

È stato presentato in anteprima nazionale a Milano a EICMA nello Spazio FederMoto VESPISTE E MOTOCICLISTE: donne con una marcia in più il nuovo libro polisensoriale, con video e foto, di Paola Scarsi (Erga edizioni). Il libro ha il Patrocinio della FMI - Federazione Motociclistica Italiana.

Alla presentazione erano presenti, insieme all’autrice che ha dialogato con Francesco Dragonetti, responsabile comunicazione FMI, tante protagoniste del libro. Momenti di gioia e anche di commozione durante l’incontro tra queste donne accomunate da una grande passione e dal desiderio di poterla condividere con le altre donne.

Nel suo nuovo libro Paola Scarsi – motociclista con l’animo della vespista – ha raccolto le testimonianze di 58 donne che hanno scelto le due ruote per la vita di tutti i giorni, per sport, per passione, per lavoro, per amore, per imprese particolari. Che siano alla guida di una Vespa 50 o di una moto 1200, per un viaggio lungo un giorno o qualche anno, tutte sono davvero “Donne con una marcia in più” e i loro racconti sono estremamente coinvolgenti perché la loro è una passione che nasce dall’anima. Insieme alla gioia di “avercela fatta” o di “essere riuscite a fare meglio” in sfide che sono tutte interiori, contro sé stesse e senza alcuna rivalsa tutte le protagoniste auspicano che sempre più donne possano vivere le loro medesime emozioni, gioia e passione. Il messaggio che lanciano è sempre lo stesso: “Ce l’ho fatta io, puoi farcela anche tu”. Davanti l’infinito, il cui simbolo è stato scelto per la copertina. Ogni racconto è reso indimenticabile dalle foto e i video inseriti nei VCode presenti tra le pagine e fruibili con la App Vesepia.

Il libro ha il Patrocinio della FMI il cui Presidente, Giovanni Copioli ha commentato: “Questo libro è un viaggio straordinario attraverso le esperienze di donne che, in modi diversi, hanno trovato nelle due ruote una compagna di vita. Alcune storie vi faranno sorridere, altre vi stringeranno il cuore. Racconti di cadute e ripartenze, di paura e orgoglio, di fatica trasformata in felicità. Perché queste donne, motocicliste e vespiste, semplicemente, non si sono arrese”.

Questo è un libro che esprime felicità – ha affermato l’autrice Paola Scarsi – quella che ogni protagonista prova e descrive nel guidare una due ruote. Emergono anche un grande desiderio di condivisione, il rammarico per il fatto che siano ancora poche le donne alla guida delle due ruote e l’auspicio comune che molte altre donne possano provare la stessa gioia, emozioni e passione che hanno vissuto le protagoniste del libro. Tante le storie che si intersecano e si incrociano, anche in tempi e luoghi differenti, come fossero fili che hanno tessuto una grande e invisibile rete. Ringrazio ciascuna delle protagoniste per aver voluto condividere – con me prima e con chi leggerà questo libro poi – un pezzo, lungo o breve, della propria vita”

