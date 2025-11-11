Empoli, riparte 'A Tutta Banda': torna la banda giovanile del CAM

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito, fino ad esaurimento posti disponibili. È rivolto ai ragazzi di età 9/16 anni e gli strumenti interessati sono i seguenti: flauto, clarinetto, saxofono, tromba, trombone, flicorno, percussioni.

Gli strumenti verranno consegnati gratuitamente in comodato d’uso. Informazioni presso la segreteria del CAM: tel.3756370847 (anche whatsapp), in presenza in p.zza Matteotti n.3 il lunedì h.17.30/19.30, il venerdì h.17.30/19.30, il sabato h.10.30/12.30

Obiettivi di “A Tutta Banda: Il progetto si basa essenzialmente sull’insegnamento collettivo e sul fare musica insieme da subito, cercando fino dall’inizio l’aspetto ludico e sociale del suonare insieme uno strumento musicale.

Attraverso la costituzione di un gruppo-banda si vuol raggiungere l’obiettivo dell’abbattimento delle barriere sociali e culturali discriminanti, che inevitabilmente il mondo di oggi ci pone come questioni giornaliere.

L’intento è quello di offrire ai giovani l’opportunità di vivere un’esperienza musicale e culturale significativa e allo stesso tempo adeguata alle caratteristiche e alle esigenze espressive della fascia d’età coinvolta, soddisfacendone inoltre i bisogni di aggregazione sociale e relazionale attraverso il lavoro di gruppo.

Il progetto è promosso dal Centro Attività Musicale di Empoli e sostenuto dalla sezione soci COOP di Empoli.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

Empoli
Attualità
11 Novembre 2025

Intervista al Maestro Alessio Cioni: talento pianistico e passione per le Vespe

Pianista di fama internazionale, vincitore di importanti concorsi e orgogliosamente legato alle sue radici toscane: Alessio Cioni è una figura che unisce virtuosismo, sensibilità artistica e genuina passione per la [...]

Empoli
Attualità
10 Novembre 2025

Antenne 5G a Empoli, i risultati del monitoraggio di Polab: valori cinque volte sotto la soglia massima

"Nessuno dei valori massimi registrati arriva nemmeno a un quinto del valore limite, e il dato più basso è in media quaranta volte inferiore alla soglia di legge". Questo è [...]

Empoli
Attualità
10 Novembre 2025

Un gruppo di docenti del Pontormo: "Dirigente ha sempre condiviso le azioni per sollecitare gli interventi nei plessi"

Riceviamo e pubblichiamo una comunicazione, da parte di un gruppo di docenti dell'Istituto Pontormo di Empoli, che risponde ad alcune affermazioni contenute nell'articolo sul plesso di via Rosselli durante l'occupazione, [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina