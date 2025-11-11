Empoli, riparte 'A Tutta Banda': torna la banda giovanile del CAM

Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito, fino ad esaurimento posti disponibili. È rivolto ai ragazzi di età 9/16 anni e gli strumenti interessati sono i seguenti: flauto, clarinetto, saxofono, tromba, trombone, flicorno, percussioni.

Gli strumenti verranno consegnati gratuitamente in comodato d’uso. Informazioni presso la segreteria del CAM: tel.3756370847 (anche whatsapp), in presenza in p.zza Matteotti n.3 il lunedì h.17.30/19.30, il venerdì h.17.30/19.30, il sabato h.10.30/12.30

Obiettivi di “A Tutta Banda: Il progetto si basa essenzialmente sull’insegnamento collettivo e sul fare musica insieme da subito, cercando fino dall’inizio l’aspetto ludico e sociale del suonare insieme uno strumento musicale.

Attraverso la costituzione di un gruppo-banda si vuol raggiungere l’obiettivo dell’abbattimento delle barriere sociali e culturali discriminanti, che inevitabilmente il mondo di oggi ci pone come questioni giornaliere.

L’intento è quello di offrire ai giovani l’opportunità di vivere un’esperienza musicale e culturale significativa e allo stesso tempo adeguata alle caratteristiche e alle esigenze espressive della fascia d’età coinvolta, soddisfacendone inoltre i bisogni di aggregazione sociale e relazionale attraverso il lavoro di gruppo.

Il progetto è promosso dal Centro Attività Musicale di Empoli e sostenuto dalla sezione soci COOP di Empoli.

Fonte: Ufficio stampa

