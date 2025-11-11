Accorpamento IC Capraia e Limite, il sindaco Giunti: "Faremo tutto il necessario per salvare l'Istituto"

"Come sindaco metteremo in campo tutto il necessario per mantenere l'Istituto". Queste le parole di Alessandro Giunti, sindaco di Capraia e Limite, che si è espresso sul tema dell'accorpamento scolastico dell'Istituto Comprensivo di Capraia e Limite, a seguito dell'incontro pubblico tenutosi ieri, 10 novembre, al Circolo ARCI di Capraia e Limite.

"Un'assemblea molto partecipata quella di ieri – ha raccontato il sindaco –. Come Comune, faremo tutto il necessario per mantenere il nostro Istituto, affidandoci anche alle autorità giudiziarie, se necessario. Sarà un'azione congiunta tra Comune, Istituto, docenti e sindacati. Proprio i sindacati si stanno organizzando per manifestare sotto al palazzo della Regione".

Notizie correlate