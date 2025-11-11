Firenze, aeroporto Vespucci: conclusa la 'summer season' dei controlli, sequestrati quasi 1 milione di euro non dichiarati

Prosegue senza sosta l’attività di controllo contro il trasferimento illegale di denaro all’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze. Secondo quanto riportano i militari della Guardia di Finanza, negli ultimi mesi i controlli hanno portato a risultati significativi.

Solo nel mese di settembre, spiegano i militari, quattro passeggeri sono stati fermati mentre trasportavano complessivamente quasi 130mila euro non dichiarati, nascosti nei bagagli a mano. Oltre a euro, dollari, sterline e franchi svizzeri, i controlli hanno permesso di sequestrare anche oro in placche. I viaggiatori non avevano compilato la dichiarazione valutaria obbligatoria per somme pari o superiori a 10mila euro.

Con l’aumento del traffico passeggeri durante la stagione estiva, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) hanno intensificato i controlli valutari. Da maggio a oggi, riferiscono i militari, sono state accertate 44 violazioni per un totale di quasi 800mila euro non dichiarati e sono state comminate sanzioni amministrative per circa 60mila euro.

I militari spiegano che i risultati sono frutto del protocollo d’intesa nazionale tra ADM e Guardia di Finanza, finalizzato a rafforzare il coordinamento e l’efficacia dei controlli. Grazie a analisi di rischio mirate e indagini approfondite, gli agenti sono riusciti a individuare nuove rotte utilizzate per la movimentazione illecita di denaro.

Nel complesso, circa 200 controlli eseguiti durante la stagione estiva hanno permesso di monitorare una movimentazione complessiva di oltre 1,5 milioni di euro, anche in somme inferiori alla soglia dei 10mila euro prevista dalla legge.

