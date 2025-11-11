Giovane arbitro aggredito da un dirigente durante una gara Allievi nel Senese

Una nuova aggressione a un arbitro è avvenuta in Toscana, stavolta in provincia di Siena. Si stava giocando domenica 9 novembre una partita del campionato di categoria Allievi, quindi ragazzi minorenni, e l'arbitro quindicenne è stato colpito con calci e pugni da un adulto. I fatti sono avvenuti a Monteroni d'Arbia, dove la squadra locale stava giocando contro la Colligiana di Colle di Val d'Elsa.

A accendere la miccia è stato un fischio da parte del direttore di gara, una punizione dal limite dell'area da cui è nata poi la rete decisiva della Colligiana per la vittoria. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, subito dopo un dirigente della squadra di casa si sarebbe precipitato in campo. Avrebbe urlato contro il giovane arbitro e lo avrebbe colpito con calci e pugni fino a lasciarlo a terra tramortito. Oltre alla denuncia ai carabinieri è stata fatta segnalazione alla giustizia sportiva e al presidente regionale degli arbitri.

