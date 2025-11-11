Bambino di 4 anni intossicato da biscotti alla cannabis: arrestato lo zio

Un bambino di quattro anni è finito in ospedale ad Arezzo dopo aver mangiato dei biscotti alla cannabis trovati nella dispensa dei nonni. Il piccolo, colto da un malore e da perdita di conoscenza, è risultato positivo alla sostanza.

Le indagini hanno portato allo zio, autore della preparazione dei dolci, nella cui abitazione la polizia ha scoperto una serra per la coltivazione di marijuana, con lampade, ventilatori e circa 600 grammi di droga già essiccata. In un congelatore sono stati trovati anche 20 biscotti alla cannabis, per un totale di mezzo chilo.

L’uomo, incensurato ma già segnalato per consumo di droga, è stato arrestato per detenzione, coltivazione e produzione di stupefacenti e denunciato per lesioni personali colpose. L’arresto è stato convalidato, con rinvio a una nuova udienza.