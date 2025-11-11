Cucini non entra in Consiglio regionale: "Eletti con meno voti di me. Nel PD premiati contrasti, non consenso e territorio"

"Dopo la nomina della giunta sono cinque gli eletti e le elette in Consiglio regionale del gruppo PD, con meno voti di me. Resto orgoglioso di aver preso parte a un bel percorso unitario, fondato sul rispetto reciproco e sull’amore per il territorio, senza contrasti né rivendicazioni personali. Purtroppo, in questo PD, troppo spesso i contrasti e i litigi vengono premiati e troppo spesso consenso e rappresentanza territoriale sono secondari rispetto a altre dinamiche della politica", a scriverlo sui suoi social, all'indomani della formalizzazione della Giunta regionale toscana che ha definitivamente escluso una sua entrata in consiglio regionale, è Giacomo Cucini, ex sindaco di Certaldo e candidato al consiglio regionale toscano come secondo della lista nel collegio di Firenze 3.

Dopo i rumors che davano Brenda Barnini come possibile Assessora, si era infatti aperta la possibilità che Cucini, il quale ha raccolto 7588 voti, l'undicesimo più votato in Toscana, potesse entrare in consiglio al posto dell'ex sindaca di Empoli; dopo la nomina della Giunta, però, la possibilità è sfumata.

Cucini non risparmia, quindi, qualche critica al suo partito, e ringrazia i suoi elettori: "Il vostro supporto e la vostra preferenza non sono bastati a permettermi di diventare consigliere regionale, ma il valore del percorso fatto insieme non può essere messo in discussione. Grazie di cuore per la fiducia e il grande sostegno".

"Grazie anche per le tante chiamate e i messaggi che mi state inviando: sono segni di affetto sincero, di persone che speravano di ricevere ancora una buona notizia per l’Empolese Valdelsa. Purtroppo, stavolta non è andata così", conclude. Non manca "un in bocca al lupo, con tutto il cuore, a Brenda Barnini che sono certo saprà rappresentare e impegnarsi per tutta la nostra comunità".

Dal 2024 dipendente della Cooperativa Colori, l'ex sindaco di Certaldo spiega che "continuerò a dedicarmi con impegno e passione ai progetti rivolti alle persone più fragili, mettendo al centro il valore umano e sociale del nostro lavoro".