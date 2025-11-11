Davide Locatelli apre il concerto dei Modà al Nelson Mandela Forum di Firenze

Tra i musicisti italiani più seguiti sui social, dove conta più di 300.000 follower provenienti da tutto il mondo, e noto per le sue contaminazioni uniche tra classica, pop e rock, il pianista crossover Davide Locatelli annuncia la sua partecipazione come opening act del tour dei Modà. Martedì 18 novembre sul palco del Nelson Mandela Forum di Firenze.

Da anni residente a Los Angeles, Locatelli condurrà i presenti in un viaggio musicale che riflette la sua personalità ed energia cosmopolita e il suo stile innovativo: un opening show intenso e suggestivo in cui sarà possibile ritrovare tutti gli elementi del suo percorso artistico internazionale di continua crescita e ascoltare per la prima volta dal vivo l’inedito KAYLO.

"Una parola senza significato preciso, creata per rappresentare qualcosa di completamente nuovo, come il suono stesso del brano - anticipa Davide Locatelli - È la fusione di pianoforte, elettronica e metal, tre mondi opposti che si incontrano in un unico linguaggio sonoro. È la colonna sonora di una nuova era musicale che nasce dall’incontro tra le mie radici classiche e le influenze che ho assorbito vivendo in America, tra i club elettronici, le sonorità metal e la cultura del sound design moderno".

La storica band guidata da Kekko Silvestre ha scelto Locatelli per inaugurare le serate del tour che, nei prossimi mesi, toccherà i palazzetti più grandi e prestigiosi d’Italia, offrendo al pubblico uno spettacolo coinvolgente ed emozionante fin dal primo momento: 18 novembre a Firenze, 23 a Roma, 26 e 27 a Bari, 2 dicembre a Torino

"Per me è un onore enorme aprire i concerti di una band che ha scritto pagine fondamentali della musica italiana - commenta Davide Locatelli - Sul palco arriverà il vero Dave: energia pura, pianoforte alternativo e nessuna regola. Spazzerò via i confini della musica, portandovi dritti in un viaggio futuristico. Sarà un’occasione speciale per condividere il mio mondo musicale con un pubblico caloroso e appassionato, su alcuni dei palcoscenici più iconici del nostro Paese".

Davide Locatelli (Bergamo, 1992) è un pianista e compositore italiano noto per il suo stile crossover che unisce classica, rock e pop. Figlio del batterista Claudio “Tati” Locatelli, ha iniziato a suonare da bambino e si è formato nei conservatori di Mantova e Milano. Ha pubblicato diversi album, tra cui Tunnel (2011), Fly Away (2014), La vie en… rock! (2016), This is Dave (2021) Merry Dave Christmas (2024). Si è fatto conoscere al grande pubblico con esibizioni televisive e sui social, reinterpretando celebri brani in chiave pianistica. Dal 2019 è il pianista ufficiale di Dolce & Gabbana, per cui si esibisce in sfilate ed eventi esclusivi in tutto il mondo. Ha conquistato 2 Guinness World Record suonando il pianoforte a grande altezza in Ladakh (India) e suonando il maggior numero di note in 1 minuto, al contrario, in diretta su Canale 5. Oggi vive a Los Angeles, da cui porta avanti una carriera internazionale che lo vede protagonista su palchi in Europa, America e Asia. La sua musica rompe gli schemi tradizionali e rende il pianoforte uno strumento contemporaneo, emozionale e spettacolare.

