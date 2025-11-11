Due condanne in appello per violenza sessuale di gruppo, i fatti risalgono al 2018

Cronaca Firenze
Due giovani di 26 anni sono stati condannati dalla Corte d’appello di Firenze a due anni e otto mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo, in relazione a fatti avvenuti nel 2018 ai danni di una ragazza allora diciottenne.

In primo grado, nel 2023, il gup li aveva assolti ritenendo che i ragazzi "non potevano avere la percezione del no della ragazza", motivando la decisione con una "concezione distorta del sesso" che li avrebbe portati in errore, escludendo così la punibilità "per errore sul fatto che costituisce il reato".

L’episodio sarebbe avvenuto durante una festa in un’abitazione della provincia di Firenze. La vittima, secondo l’accusa, era in stato di ebbrezza. Nella vicenda era coinvolto anche un minorenne, giudicato in un procedimento separato e ammesso alla messa alla prova.

