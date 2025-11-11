Elicottero precipitato sull’Alpe della Luna, recuperate le due vittime

Sono stati trovati e recuperati i resti delle due vittime dell’elicottero precipitato domenica sull’Alpe della Luna, nel comune di Badia Tedalda. Le operazioni di recupero, rese difficoltose dal terreno impervio, sono state condotte dal nucleo Saf (speleo alpino fluviale) dei vigili del fuoco di Arezzo, con il supporto dell’elicottero Drago 125 e del personale dei reparti volo di Cecina e Arezzo.
Le salme, estratte dal relitto, sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’area dell’incidente resta sotto sequestro in attesa delle indicazioni della Procura di Arezzo per il successivo recupero del velivolo.
Notizie correlate
<< Indietro
Firenze
Cronaca
11 Novembre 2025
Restano in custodia cautelare i due cittadini nordafricani accusati di aver violentato una turista panamense nella notte tra il 7 e l’8 novembre in piazza San Pancrazio, nel centro di [...]
Firenze
Cronaca
11 Novembre 2025
Nuovo disagio nel carcere di Sollicciano, dove detenuti e agenti si trovano ancora una volta senza riscaldamento a causa dell’inefficienza dell’impianto. La denuncia arriva da Canio Colangelo dell’Osapp, che in [...]
Empoli
Cronaca
11 Novembre 2025
"Dopo otto mesi siamo ormai alle porte dell’inverno e ci ritroviamo a fare da guardia all’acqua con gli ombrelli". Il tempo è quello che è passato dal giorno in cui [...]