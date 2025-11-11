Elicottero precipitato sull’Alpe della Luna, recuperate le due vittime

Sono stati trovati e recuperati i resti delle due vittime dell’elicottero precipitato domenica sull’Alpe della Luna, nel comune di Badia Tedalda. Le operazioni di recupero, rese difficoltose dal terreno impervio, sono state condotte dal nucleo Saf (speleo alpino fluviale) dei vigili del fuoco di Arezzo, con il supporto dell’elicottero Drago 125 e del personale dei reparti volo di Cecina e Arezzo.

Le salme, estratte dal relitto, sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’area dell’incidente resta sotto sequestro in attesa delle indicazioni della Procura di Arezzo per il successivo recupero del velivolo.

