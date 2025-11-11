Firenze, dal 14 al 16 novembre la mostra mercato 'Dal Kitsch al Kitsch!' per sostenere la lotta contro i tumori

Ci sono tante curiosità del recente passato: souvenir originali, gioielli e accessori più o meno stravaganti, oggetti d'arredamento unici. Con una piccola offerta si possono portare a casa e nello stesso tempo si può sostenere la lotta contro i tumori. E' la mostra mercato solidale "Dal Kitsch al Kitsch!", organizzata dalla Lilt-Lega italiana per la lotta contro i tumori associazione provinciale di Firenze, con la collaborazione del Quartiere 2 di Firenze.

L'iniziativa si svolgerà dal 14 al 16 novembre a Firenze, nella saletta del Parterre in piazza della Libertà, con i seguenti orari: venerdì ore 15.30-19, sabato e domenica ore 10-12.30 e 15.30-19.

Il ricavato andrà a sostenere le attività e i progetti della Lilt di Firenze, impegnata sul territorio fiorentino nella prevenzione, nella diagnosi precoce, nella riabilitazione e nel sostegno al malato oncologico e alla sua famiglia.

"Il mercato 'Dal Kitsch al Kitsch!' è un'occasione per fare shopping solidale, trovare qualcosa di bello e divertente, ma aiutarci anche a portare avanti la nostra attività di prevenzione, con visite, incontri informativi e screening gratuiti, e i servizi a sostegno delle persone malate di tumore – dice il presidente di Lilt Firenze Alexander Peirano -. Un ringraziamento per il sostegno al Q2, ai volontari, a chi dona gli oggetti e a coloro che verranno al mercato".

Fonte: Ufficio stampa

