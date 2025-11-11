Spaccata alla farmacia comunale in centro a Santa Croce

Una nuova azione, probabilmente in piena notte. Una spaccata con danni, in attesa di capire il bottino a quanto ammonta. I ladri hanno fatto irruzione a Santa Croce sull'Arno nella farmacia comunale all'inizio di corso Mazzini. È stata rotta la vetrina e non è ancora chiaro quanto e se è stato portato via qualcosa.

"Agirò sulle istituzioni che rappresentano lo Stato e che coordinano le forze dell'ordine chiedendo aiuto. Questo è quello che sto facendo questa mattina ho già chiesto un nuovo incontro urgente al prefetto di Pisa, perché a Santa Croce, a questo punto abbiamo un problema e dobbiamo risolverlo tutti insieme sindaco, prefetto, carabinieri polizia municipale" ha scritto su Facebook il sindaco Roberto Giannoni.

"Ognuno sta già facendo la propria parte con attenzione, ora però dobbiamo trovare il modo di risolvere il problema a qualunque costo nei limiti della legge, questa situazione per me passa al primo posto dell'agenda amministrativa" ha dichiarato il primo cittadino. "Santa Croce non accetta queste situazioni di microcriminalità perché è un comune di gente per bene che si procaccia da vivere con il lavoro e non con i furti".