Infrange una vetrina sotto gli occhi dei passanti a Firenze, fermato dai carabinieri

Nel pomeriggio di oggi un uomo ha distrutto una vetrina di una concessionaria di moto, ha provato a rubare uno scooter e poi ha minacciato i passanti. È successo a Firenze e alla scena hanno assistito alcuni cittadini, che hanno lanciato l'allarme al 112.

L'uomo ha colpito l'ingresso a vetri con una aspirapolvere, fino a sfondarlo. I presenti hanno provato a farlo desistere ma avrebbe continuato nel suo intento, quello di portare via una moto che si trovava in vetrina. Nel frattempo sono intervenuti i carabinieri, che lo hanno bloccato.


