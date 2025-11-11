Intervista al Maestro Alessio Cioni: talento pianistico e passione per le Vespe

Pianista di fama internazionale, vincitore di importanti concorsi e orgogliosamente legato alle sue radici toscane: Alessio Cioni è una figura che unisce virtuosismo, sensibilità artistica e genuina passione per la vita. Lo incontriamo a pochi giorni dal concerto dell’8 dicembre a Ponte a Cappiano, dove si esibirà insieme al soprano Sabrina Bessi in un evento atteso dalla comunità locale.

D.G.: Alessio, iniziamo dai tuo importanti riconoscimenti internazionali, tra cui il Sesto Premio al Concorso Busoni di Bolzano e il Primo Premio assoluto al Concorso Internazionale di Belgrado. Cosa rappresentano per te questi traguardi?

Alessio Cioni: Sono risultati che mi riempiono di gratitudine. Il Busoni, in particolare, è uno dei Concorsi più prestigiosi al mondo e per me è stata un’esperienza straordinaria. Ma ogni premio, più che un punto d’arrivo, è uno stimolo a proseguire il mio percorso artistico con umiltà e dedizione.

D.G.: La tua carriera ti ha portato a esibirti in molte città del mondo e festival, ma resti profondamente legato alle tue origini empolesi. Quanto contano per te le radici?

Cioni: Tantissimo. Ogni volta che torno nella mia terra, ritrovo l’energia e la serenità di cui ho bisogno. Suonare qui, tra persone che conosco e che mi hanno visto crescere, è sempre un’emozione speciale. L’8 dicembre sarà proprio una di quelle serate in cui la musica diventa condivisione, un dialogo tra me, Sabrina Bessi e il pubblico.

D.G.: A proposito del concerto, cosa puoi anticiparci del programma?

Cioni: Sarà un viaggio tra lirica e pianismo, con brani che esalteranno la bellezza del canto e del pianoforte come strumenti di espressione complementari. Sabrina Bessi è un’artista di grande sensibilità, e non vedo l’ora di condividere con lei il palco. Sarà una serata ricca di emozioni, aperta a tutti, non solo agli appassionati di musica classica.

D.G.: Oltre alla musica, sei conosciuto anche per una passione molto particolare: la Vespa.

Cioni: (sorride) Sì, è vero! Sono un appassionato vespista e faccio parte del Vespa Club “Il Ponte Mediceo” di Ponte a Cappiano. La Vespa è un simbolo di libertà, di viaggio, ma anche di appartenenza a una comunità. È un modo diverso di vivere il tempo, con lentezza e curiosità, un po’ come nella musica.

D.G.: È curioso come un artista raffinato come te trovi piacere in una passione così “popolare”.

Cioni: In realtà non le vedo così distanti. Sia il pianoforte che la Vespa richiedono equilibrio, sensibilità e rispetto per ciò che si ha tra le mani. E poi, nella Vespa c’è un’anima italiana autentica, come nella nostra musica. È un pezzo della nostra identità.

D.G.: Dopo il concerto di dicembre, quali sono i tuoi prossimi progetti?

Cioni: Sto lavorando a nuovi programmi pianistici e a qualche progetto discografico che spero di annunciare presto. Ma, come sempre, il mio obiettivo principale resta quello di continuare a crescere come interprete e di condividere la musica con chi vorrà ascoltarla.

D.G.: In poche parole, chi è Alessio Cioni oggi?

Cioni: Un musicista che ama il pianoforte e la sua terra, che viaggia su una Vespa quando può e che crede ancora nella forza della musica come linguaggio universale.

