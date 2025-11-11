La Perla, partiti i lavori da 40mila euro per la facciata e l'ingresso 

Sono partiti ieri, lunedì 10 novembre, i lavori alla facciata dell'ex cinema La Perla di via dei Neri. Un impegno dell'amministrazione comunale di Empoli da 40mila euro per l'immobile (la cui proprietà è dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa) attualmente gestito da Scomodo Srl vincitore del bando Anci da 238mila euro legato a progetti innovativi per i giovani sotto i 35 anni.

Il cantiere appena avviato è il secondo step dopo i lavori di messa in sicurezza dell'immobile con il risanamento conservativo da 110mila euro, partiti a ottobre 2024 per la sistemazione delle ali laterali, l'impermeabilizzazione del tetto e la sistemazione dei controsoffitti sempre sui corridoi delle ali laterali che conducono ai bagni e agli altri ambienti.

Oggi è la facciata esterna a subire una rinfrescata, con sistemazione degli intonaci e una riverniciatura di fresco, ma saranno sistemati anche gli infissi. Per gli ambienti interni, il progetto per cui è risultato vincitore Scomodo porterà a aule studio, spazi di coworking, aree ricreative con connessione internet gratuita. Un primo 'assaggio' si è tenuto durante l'evento inaugurale della Redazione di Scomodo Empoli chiamato proprio 'Lavori in corso' a testimoniare il cantiere aperto, non solo a livello fisico ma pure progettuale, che porterà al confronto con il territorio, le sue realtà associative e la cittadinanza.

"La Perla sta cominciando adesso la sua seconda vita come spazio giovani - commenta il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi - e il taglio del nastro all'apertura ha visto una partecipazione massiccia di empolesi di tutte le età, a testimoniare il rinnovato interesse verso questo luogo del cuore per il centro di Empoli. Siamo solo agli inizi ma le ragazze e i ragazzi di Scomodo si sono dati davvero molto da fare per riqualificare questi spazi. L'amministrazione comunale ci sta mettendo del suo per i lavori all'immobile, ma il risultato più grande sarà quello di far vivere questi spazi ogni giorno, dando una 'casa' alle nuove generazioni".

