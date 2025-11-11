Tornano gli appuntamenti con 'Libri a Pacchi' a Fucecchio

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna “Libri a Pacchi”, la rassegna letteraria promossa dal Circolo Arci G. Pacchi di Fucecchio: un ciclo di incontri dedicati alla presentazione di libri e al confronto sui grandi temi del presente, tra impegno civile, memoria e attualità.

Partiremo il 15 novembre, con la presentazione di un ritratto di umanità e resistenza che parla all’Occidente contemporaneo: “Resistere Altrove” di Alessandro Tinti, edito da People. Un racconto di vite e lotte nel Kurdistan iracheno, tra ecologia, nonviolenza e rivoluzione. Il libro sarà presentato da Francesco Catastini, socio del Circolo e accademico fucecchiese.

Questa prima presentazione si svolgerà nella sede storica del Circolo Pacchi, in Via Roma 66, alle ore 17.30. La manifestazione si sposterà poi, per i prossimi appuntamenti, nei locali della Fondazione I Care, con l’obiettivo di ampliare la partecipazione e consolidare la sinergia tra realtà culturali e sociali del territorio.

Anche quest’anno la rassegna letteraria “Libri a Pacchi” cercherà di approfondire i più importanti temi contemporanei: politica, economia, storia, società, lasciando anche un ampio spazio alla narrativa contemporanea. Questi infatti sono i prossimi appuntamenti confermati, che si terranno nei locali della Fondazione I Care in Via I Settembre 43/A:

29 novembre 2025: “Volontari della libertà” di Carmelo Albanese, Le Monnier.

13 dicembre 2025 : “La guerra della finanza” di Alessandro Volpi, Laterza.

10 gennaio 2026: “Non avete voglia di lavorare” di Davide Serafin, People.

24 gennaio 2026: “Cuoio” di Gabriele Cavallini, Einaudi.

7 febbraio 2026: “Notti nere” di Marco Vichi, Guanda.

Gli incontri di “Libri a Pacchi” sono a ingresso libero e si propongono come un momento di dialogo tra autori, lettori e cittadini, con la volontà di mantenere viva la tradizione culturale del Circolo Arci G. Pacchi.

Fonte: Ufficio stampa

