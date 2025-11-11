Malore in montagna, muore a 23 anni durante un’escursione sulle Apuane

Cronaca Montecatini Terme
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto gonews.it)

Non ce l’ha fatta la 23 anni, originaria di Montecatini, colta da un malore improvviso durante un’escursione sulle Alpi Apuane, in Alta Versilia. La giovane è morta all’ospedale di Cisanello a Pisa, dove era stata trasportata d’urgenza ieri pomeriggio.

Eleonora si trovava insieme al fidanzato lungo la via Ferrata del Monte Procinto quando si è accasciata a terra, perdendo conoscenza. Subito è scattato l’allarme ai soccorsi: sul posto sono intervenuti gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano di Querceta e l’elisoccorso Pegaso, che ha trasferito la ragazza a Pisa in condizioni gravissime, dopo che i sanitari avevano riscontrato un arresto cardiocircolatorio.

Nonostante gli sforzi dei medici, la 23enne è deceduta nella notte.

Notizie correlate

Montecatini Terme
Cronaca
15 Ottobre 2025

Si è sposata due volte senza aver mai divorziato: denunciata per bigamia

Si è sposata due volte senza aver mai divorziato dal primo marito: una donna di origini albanesi è stata denunciata per bigamia dalla polizia di Montecatini Terme. La vicenda è [...]

Montecatini Terme
Cronaca
16 Settembre 2025

Dà in escandescenze e viene colpito da taser: muore 41enne residente a Montecatini Terme

Una mattina di follia si è trasformata in tragedia ieri, lunedì 15 settembre, a Massenzatico, nel comune di Reggio Emilia. Claudio Citro, 41 anni, originario della provincia di Salerno ma [...]

Montecatini Terme
Cronaca
16 Settembre 2025

Frumuzache a processo: la procura chiede il giudizio immediato per la guardia giurata

La procura di Pistoia ha chiesto il giudizio immediato per Vasile Frumuzache, guardia giurata romena di 32 anni residente a Monsummano, accusato dell'omicidio della connazionale Ana Maria Andrei, 27 anni. [...]



Tutte le notizie di Montecatini Terme

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina