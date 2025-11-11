Malore in montagna, muore a 23 anni durante un’escursione sulle Apuane

Non ce l’ha fatta la 23 anni, originaria di Montecatini, colta da un malore improvviso durante un’escursione sulle Alpi Apuane, in Alta Versilia. La giovane è morta all’ospedale di Cisanello a Pisa, dove era stata trasportata d’urgenza ieri pomeriggio.

Eleonora si trovava insieme al fidanzato lungo la via Ferrata del Monte Procinto quando si è accasciata a terra, perdendo conoscenza. Subito è scattato l’allarme ai soccorsi: sul posto sono intervenuti gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano di Querceta e l’elisoccorso Pegaso, che ha trasferito la ragazza a Pisa in condizioni gravissime, dopo che i sanitari avevano riscontrato un arresto cardiocircolatorio.

Nonostante gli sforzi dei medici, la 23enne è deceduta nella notte.

