Metrocittà premia Antopova e Nervini, campionesse del mondo

Il consigliere della Città Metropolitana di Firenze delegato allo Sport, Nicola Armentano, darà a nome della Metrocittà un riconosimento alle due pallavoliste campionesse del mondo con la Nazionale Italiana, residenti entrambe nel territorio fiorentino, Ekaterina Antropova della Savino Del Bene Scandicci e Stella Nervini della Reale Mutua Fenera Chieri 76, mercoledì 12 novembre alle 20, quando le due squadre si affronteranno in occasione della partita di campionato al Pala BigMat in via del Cavallaccio.
Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa
