Nasce il nuovo Centro di Terza Missione del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere Unipi

Nasce il nuovo Centro di Terza Missione del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa, uno spazio dedicato al dialogo tra ricerca e società, pensato per promuovere la collaborazione con istituzioni, imprese, scuole, associazioni e comunità locali. La presentazione ufficiale si terrà giovedì 13 novembre 2025, dalle 9:30 alle 13:30, presso il Complesso Le Benedettine (Piazza S. Paolo a Ripa D’Arno, 16 – Pisa), nell’ambito del Progetto di Eccellenza 2023-2027.

L’iniziativa, dal titolo “Ricerca generativa e Terza missione. Il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere in dialogo con la società e i territori”, sarà aperta dal prorettore alla valorizzazione della conoscenza Corrado Priami e dalla direttrice del Dipartimento Sonia Maffei. La delegata alla Terza Missione Michela Lazzeroni presenterà finalità e prospettive del nuovo Centro, concepito per valorizzare il ruolo delle discipline umanistiche nella costruzione di conoscenza condivisa e nello sviluppo sostenibile dei territori.

A seguire, cinque tavoli di lavoro tematici riuniranno oltre cinquanta stakeholder e ospiti esterni – tra rappresentanti di enti pubblici e privati, fondazioni, musei, ordini professionali, scuole e imprese – impegnati nel confronto su vari temi: Educazione e scuola, Valorizzazione del patrimonio culturale, Narrazioni del passato e del presente, Discipline umanistiche e mondo delle professioni e delle imprese, Saperi e sviluppo territoriale.

Fonte: Università di Pisa