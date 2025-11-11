Nuove assunzioni per la polizia municipale di Fucecchio

Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi l’organico del comando territoriale della polizia municipale con sede in via Battisti a Fucecchio vedrà un ' importante crescita: dagli attuali nove agenti (a cui si aggiungono due unità cinofile dotate di drone), entro marzo arriveranno tre nuove assunzioni, per giungere quindi a 12 agenti più le unità cinofile prima citate e molto importanti per alcune tipologie di servizi. Al momento – e fino al 31 dicembre – è stato inserito anche un agente con contratto a tempo determinato, così da dare ulteriore ausilio nel periodo natalizio.

Ma quali sono i servizi che la municipale porta avanti a Fucecchio? Si va dal controllo del territorio alla polizia stradale fino al rilevamento di praticamente la totalità dei sinistri stradali; senza ovviamente dimenticare tutta la sezione dedicata alla polizia amministrativa (ambiente, edilizia, anagrafica e non solo). In aggiunta a Fucecchio la polizia municipale è coinvolta assieme all’ente e all’Asl nel progetto “Sicurezza e decoro”, che nasce per controllare la sicurezza degli immobili. Sempre a Fucecchio la polizia municipale opera in sinergia con Associazione Nazionale Carabinieri (controllo del territorio) e Auser (per gestire gli attraversamenti negli orari di ingresso e uscita dalle scuole).

Fucecchio – insieme a Empoli, Certaldo, Castelfiorentino – è uno dei comandi territoriali il cui personale è dedicato a quel territorio; va da sé che nei momenti di criticità o di maggior affluenza gli agenti dei vari comandi si relazionino per venire incontro alle singole esigenze legate a quel momento o a quell’evento e questa è una peculiarità molto importante perché consente di gestire contesti complessi. Nel territorio fucecchiese già adesso una pattuglia è presente 365 giorni all’anno in aggiunta a quella delle forze dell’ordine, con circa 130 turni serali effettuati.

“Fucecchio – spiegano la sindaca Emma Donnini e l’assessore alla polizia municipale Marco Padovani – con le nuove assunzioni avrà un comando ancor più operativo che lavora per soddisfare le tante richieste che vengono dal territorio. Nei mesi scorsi, inoltre, è arrivato anche un nuovo mezzo che i cittadini possono già veder circolare nelle nostre strade e che risponde alle nuove normative legate alla polizia locale. Con le nuove assunzioni sarà possibile aumentare il controllo del territorio, un aspetto a cui come amministrazione teniamo particolarmente”. Nel frattempo è stato anche ampliato l’orario lavorativo degli agenti, che adesso si conclude alle 20.30 e non più alle 19.30.

Ma non finisce qui, come aggiunge il comandante del corpo di polizia municipale dell’Unione dei Comuni Massimo Luschi: “Voglio ringraziare la sindaca Donnini per essersi spesa in Città Metropolitana affinché si ottenesse il pattugliamento del territorio anche da parte della polizia provinciale. La pattuglia si muove da Bassa (Cerreto Guidi) tutti i giorni, al mattino o nel pomeriggio; questo in attesa di un ampliamento di personale per arrivare ad avere una pattuglia per ogni turno”. Un ulteriore valore aggiunto per il territorio, visto che la pattuglia può operare in coordinamento con la polizia municipale e in particolare col comando territoriale di Fucecchio.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa